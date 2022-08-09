許多人童年習以為常的事物，在長大的過程中卻會逐漸消失或改變。有網友分享一張「不鏽鋼銀盒」的照片，這個盒子體積不小，且外貌看似平凡，卻讓原PO感嘆「現在的小朋友，都不知道這個是什麼？」貼文曝光後，更勾起眾多網友的回憶，紛紛表示曾在麥當勞看過類似的盒子。

一名網友在臉書社團《爆怨公社》發文，照片中有一個銀色的不鏽鋼盒子，上面寫著「不鏽鋼自動吸管箱」，原PO發現「時代的眼淚」後忍不住驚呼，「現在的小朋友，都不知道這個是什麼？要怎麼拿吸管？真的老了啊！」文末原PO回憶，其實以前麥當勞也有類似的方盒，讓她不禁感受到時間的無情。

自動吸管箱只要用手輕按一下，就會有吸管從機台掉出。（圖／取自爆怨公社）

貼文一出，掀起許多網友的童年回憶，紛紛留言笑說，「麥當勞一整排櫃檯旁邊都有一個，會看到很多屁孩狂按」、「這個好玩！啊！不對，是好用」、「很容易卡住是真的」、「有時候按下去還會掉兩支出來」。

事實上，以往在各大速食店、電影院或是手搖飲店，都有類似的「自動吸管箱」，只要用手輕按一下，就能取用塑膠吸管，也能避免店員徒手拿吸管給客人的情況。

除此之外，還有其他人分享，其實現在還是有少數地點能看到這樣的裝置，「三商巧福和國賓影城還有」、「威秀還有，雖然不是鐵的」，也有人分享自動吸管箱逐漸消失在生活中的可能原因，「衛生意識提升，吸管都有包套，所以這種裝置就自然而然淘汰了」、「這其實不太衛生…被淘汰也是合情合理」、「現在都提倡自備環保杯跟吸管了」。