新店水牛阿樂移居雲林土庫，老主人與老朋友到土庫與牠道別，左一是林家良。（資料照片／周麗蘭攝）

「安心」原本養在林家良的家門前，但時常脫逃去鄰人的田玩耍。（林家良提供）

林家良自產自銷自然農法的有機米、醬油養牛與自己，1隻牛每月伙食費約3000元。（林家良提供）

「回鄉米」1公斤賣150元、有機黑豆醬油「回鄉釀」200元，算是物美價廉，意者可搜尋臉書林家良（回鄉米）。（周麗蘭攝）

位於雲林縣土庫鎮的水牛安養中心籌備4年終於成功，今年5月啟用，主人林家良是個近40歲、回鄉種稻的年輕人，他與老牛的緣分始於一通電話，承諾照顧陌生的老牛直到天年。中心成立以來，曾有一位失智老農看到牛如走進時光隧道，那一幕讓他既快樂又感動，老牛和老農都需要有人愛。

水牛安養中心5月成立後，幾乎每天都有人造訪，曾有個兒子帶失智父親來看牛，老父親看到牛彷彿走入平行時空，打開話匣子，囑咐兒子要先把牛餵飽，人才吃飯，因為家裏所需、註冊費都要靠牠，以後無論如何都不能吃牛。

本月底滿40歲的林家良其實以前沒養過牛，國小一年級入學前一天被父親帶到田裡交代長大後這些田就是他負責。但從小單親的林家良17歲失去爺爺、27歲失去父親，一人獨自打拚，曾到外縣市謀生，直到8年前回到土庫種4分稻田，採取自然農法讓吃飯可以健康安全，命名「回鄉米」，也隱喻會回香的米。

4年前一位搶救老牛的朋友高一鑫問他是否可幫忙安養老農無法再養的老牛？林家良雖沒養過牛，但一口答應，原本養在自家門前，但數次逃跑蹂躪鄰人的田，他決定籌設水牛安養中心，公文從水利會、縣府水利處、環保局、農業局、動植物防疫所、土庫鎮公所，在許多朋友幫忙下，流程還是走了4年，今年5月13日終於啟用。

林家良賣自然農法的有機米、醬油養牛與自己，1隻牛每月伙食費約3000元，現養8歲「安心」、13歲「阿樂」，每月開銷6000元，「回鄉米」1公斤賣150元、有機黑豆醬油「回鄉釀」200元，算是物美價廉，意者可搜尋臉書林家良（回鄉米）。

很多人參觀水牛安養之家感到窩心卻又擔心家良的未來被老牛「耽誤」，他說，2隻牛的牛環、牛繩都解開了，就代表是對牠們一輩子的約定，再辛苦也養到終老，不會違背承諾。