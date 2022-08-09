民進黨台北市長參選人陳時中日前主張，若上任要將警消人力補足，有議員在議會上質疑，補齊警消員額是否為市府職權，台北市警局長楊源明、台北市消防局長吳俊鴻都說，決定權屬於中央政府，台北市政府無法決定。對此內政部消防署回應，消防局的編制和預算員額均屬地方自治權責，須由地方提出需求，再由中央全力協助。

針對警消編制、預算員額問題，內政部警政署近日說明，地方警力預算是由地方政府負責編列，地方政府有編足所需警力的預算員額，警政署自然會就警大、警專畢業生與特考結業生及現職人員統調作業，會參考各機關預算員額的缺額比率，兼顧現職同仁請調及畢業生分發，按比例依序補足，同時平衡員警年齡，因應治安需要調整。

消防署今天也針對此問題發出聲明，強調依地方行政機關組織準則及地方制度法規定，消防局的編制和預算員額均屬地方自治權責，只要地方提出預算員額需求，中央就會全力協助預劃招生人數，完成訓練合格後分發。

消防署表示，地方消防人力屬地方自治事項，每年均會多次調查各消防局預算缺額需求，彙提考試錄取名額，例如去年和今年除了依地方需求招訓外，也依各消防局擴編預算人力情形，分別增額錄取百餘名消防員額。

消防署說，台北市消防局2022年可用預算員額為1900人，實際現有消防人數為1830人，今明兩年分別提列考試預算缺額人數為47人及33人，屆時可全數補滿，若仍不足因應北市消防救災救護勤務運作所需，只要北市提列擴增預算員額需求，消防署將全力協助招訓，目前訓練中心已擴增容訓量逾1300名，可充分配合縣市消防人力擴編招訓需求。