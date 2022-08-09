台灣董事學會與企業研究發展中心主辦「2022外資精選台灣百強」（Taiwan Best-in-Class 100），由基本面、市場面、永續面等三大面向，評選出外資投資台灣的好公司百大榜單。國內房仲龍頭信義房屋此次與台電、統一超商等知名企業同時獲選入榜，其中一大關鍵在於落實永續發展，已成永續型企業，具體作為包括落實Net Zero 2030/2050永續目標、完成全球第一本不動產經營碳足跡產品類別規則（PCR）、服務碳足跡減量等。

「2022外資精選台灣百強」模擬全球不同法人機構的投資方法，整合成一套國際接受的共同檢驗標準，以量化方式進行投資條件的檢驗；此外，也盼讓更多國內龍頭企業進入國際舞台，增加台灣企業在全球資本的競爭力。根據《2022台灣董事會白皮書》統計，此次百強市值總計26兆台幣，約占台股46%，分屬於科技、傳產、金融地產、消費品、醫療保健等五大類，包括台積電、萬海航運、聯發科、統一超商、信義房屋等國內知名企業都入列。

台灣董事學會發起人蔡鴻青指出，世界各地都在加速推動ESG的永續架構，未來企業的決勝點不只是財務數字面的評比，如何落實永續發展亦是重中之重。尤其以中小企業為主體的台灣企業，更需要面對世界經濟變局，找出具體商業模式啟動供應鏈創新，以永續方式呼應減碳的潮流與法令，爭取股東及利害關係人的支持，亦才能在新的經濟環境中，蛻變為永續型企業。

此次與知名企業共同入選百大行列的信義房屋，外資持股率並非最高，但長期落實ESG於企業經營的日常過程中，不僅屢次獲得國內外相關獎項肯定，亦成為躋身「2022外資精選台灣百強」的關鍵。

在具體作為部份，信義房屋落實Net Zero 2030/2050永續目標，訂定2030年達成信義房屋淨零排放、2050年達成全集團淨零排放，更早在2010年就開始進行溫室氣體盤查，雖然過去10年分店數、員工人數均成長約5成，但人均用電碳排放量卻減少高達58.3%；信義房屋亦鼓勵同仁創新提案，例如「節用電安全與省電大作戰」、「節能減碳一小時」，將分店門市進階為永續生活的實踐基地，2021年更選出17家分店作為「永續門市」，對應不同的SDGs聯合國永續發展目標，成為名符其實的「綠色房仲」。