冷氣工扛壓縮機爬梯上2樓 突「身體側歪」下一秒直搖頭

做白工還了錢！有2名冷氣廠商施工人員要幫民宅主人更換冷氣壓縮機，2人先架好梯子後，1名工人原地等待，另1名工人則是扛著壓縮機爬上梯子，豈料，爬到一半時，不知什麼原因，突然一個失手，壓縮機便從工人肩膀上掉落，2名工人便則手插腰看傻了眼；網友一見影片搖頭「真的是玩命」、「修冷氣變成換免費新冷氣」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段14秒影片，從影片中可見，某冷氣廠商正在施工，施工人員將梯子展開後，靠掛在民宅2樓，1名施工人員在底下看著，另1名施工人員則是腳踩梯子，右肩扛冷氣室外壓縮機，試圖要爬上2樓裝機。

豈料，扛著壓縮機的施工人員，樓梯爬到一半時，不明原因突重心不穩，整個人身體開始側歪，下面的施工人員看到後，緊張的跑向前旁穩住梯子，但壓縮機仍從樓梯上施工人員的肩膀掉了下來，翻滾後躺平，2名施工人員只能雙手叉腰，眼睜睜的看著已受損的壓縮機。

影片一出，網友紛紛留言表示「真的是玩命」、「完了！巴比Q了」、「白做工還了錢」、「省錢有省錢的做法，讓你花大錢」、「樓梯太高且方向不對，不符合人體工學」、「現在都油壓升高機送上去了，怎麼還有人用扛的」、「便宜行事」、「修冷氣變成換免費新冷氣」、「賀成交」、「舊的摔下去新的換上來」、「都不怕折疊梯夭折」。