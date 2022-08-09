財政部關務署9日表示，因應世界關務組織稅則新制，「零售包裝純精油」將歸列稅則第3301節「精油」範圍（第3301.1稅目「柑桔屬精油」、3301.2稅目「柑桔屬除外之精油」），關稅稅率將從5％降為免稅，自今年8月15日施行。

依照關務署統計，近三年零售包裝純精油平均每年進口7.4億元（課徵關稅3,700萬元）。

從2019年的8.6億元（課徵關稅4,300萬元）、2020的8.1億元（課徵關稅4,050萬元）、2021的5.5億元（課徵關稅2,750萬元）。

惟今年前七月則為進口1.5億元（課徵關稅750萬元）。

關務署進一步說明，以往自國外進口供沐浴、薰香、按摩等用途之「零售包裝純精油」（如薰衣草精油及薄荷精油等），海關向依據海關進口稅則解釋準則相關規定，並參據國際商品統一分類制度（HS）註解之詮釋，按其零售包裝及用途分別歸列稅則第3307節之沐浴用劑、室內薰香或除臭劑、未列名之香料製劑，課徵5％關稅（無輸入規定）。

惟查WCO HS委員會第68次會議分類意見彙編案例，將零售包裝薰衣草精油依其成分歸列稅則第3301.2目「柑桔屬除外之精油」，為期稅則分類符合國際規範，因此將其改列至第3301節「精油」項下適當稅號，即為免關稅範圍，改列稅則號別自今年8月15日生效。

關務署提醒，廠商及報關業者報運進口旨揭貨物，均應正確申報稅則第3301.1目、3301.2目下之適當稅號，以適用免稅之關稅稅率，並注意是否涉及輸入規定，以加速貨物通關。