自行車零件廠-利奇（1517）9日公布半年報，上半年合併營收25.72億元，稅後純益2.9億元，年增率達35％，EPS達1.30元，創下同期新高！利奇表示，4月份因受到大陸昆山廠停工影響，Q2營收雖然已經追上，但當月獲利還是受到影響，否則上半年獲利表現會更好。

利奇9日價量齊揚、在外資買超762張力挺下，盤中股價一度衝到25元，終場收盤價24.90元、上漲了1元，漲幅逾4％，連續三日收長紅棒；外資已經連續3個交易日合計買超逾1,300多張。