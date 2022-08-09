宏達電推出首套VIVE虛擬製作解決方案－VIVE Mars CamTrack，已於美國、加拿大及歐洲地區正式販售，未來幾個月將於台灣、中國、澳大利亞、日本和韓國陸續上市開賣。 VIVE Mars CamTrack 適合各種規模的製作公司，從小型工作室、內容開發商，到大型國際製片公司都能夠透過VIVE Mars CamTrack獲得更輕鬆、靈活以及更符合經濟效益的方式創建專業級虛擬影像內容（Virtual Production）。

在傳統影業中，無論是好萊塢或獨立製片，若需建置虛擬場景經常需花費大量時間和成本，且虛擬場景製作設置的工作流程非常冗長。在VIVE虛擬製作解決方案－VIVE Mars CamTrack推出後，所有問題都能迎刃而解。

VIVE Mars CamTrack將虛擬製作化繁為簡，透過領先業界的Lighthouse基地台定位技術，將繁複的攝影機追蹤工作流程整合至一部具有專業級功能，且輕便、隨插即用的模組方盒中，提供簡單、精準的攝影機追蹤解決方案。此外，並可讓演員在影片拍攝過程中，即時置換多樣化虛擬場景。毋須搭配大製片廠製作規模，影片製作人便能充分發揮團隊的創作潛能。VIVE Mars CamTrack如此便攜性又具備強大功能可為小規模的工作室至大製片廠提供虛擬影像製作的最佳解決方案。

為提供用戶更完善的服務及實用性，VIVE Mars CamTrack並新增支援FreeD 協定（FreeD Protocol）。 FreeD協定是用於攝影機追蹤定位的產業標準協定，其已被AR和XR解決方案開發商廣泛應用。 HTC不斷努力讓虛擬拍攝製作對世界各地的片場及製作工作室來說更加輕鬆容易及普及，其一就是藉由支援FreeD協定讓使用者在處理攝影機追蹤數據上有更多選擇和彈性。

HTC VIVE資深副總經理鮑永哲指出：「我們很高興看到虛擬製作社群使用 VIVE Mars CamTrack 創建令人驚嘆的內容，透過擴大Mars的實用性並增加對 FreeD 協定的支持，我們將原本複雜的虛擬影像製作工作變得高效又簡單，且帶給全球無數的製片公司和個人，輕巧的設備及可負擔的實惠價格。讓每個欲將創作搬至螢幕上的人們，都擁有實現夢想的機會－這就是我們發展 VIVE Mars CamTrack 背後的目標。」

VIVE Mars CamTrack系統最多可同時追蹤三組攝影器材，搭配VIVE移動定位器進行高精準物件追蹤，且提供簡便工具校正相機偏移或鏡頭透視變形之情形。此外，系統兼容鏡頭編碼，讓製片人能如同操作傳統攝影機一般，調整鏡頭景深。自動同步功能搭配由Unreal引擎打造的LiveLink系統，能做到真實世界演員和虛擬人物之間的同步輸出。虛擬影像拍攝不再是呆板的靜態畫面，可依照演員走位調整背景影像特效，讓場景看起來更加生動。