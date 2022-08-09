馬祖海域章魚籠問題不斷，恐破壞海洋生態，為此當局持續進行清除作業，一周內起獲430具，今年累計已清除4267具，預計今年度能再度取締上萬公斤的違法籠漁具。

連江縣政府產業發展處表示，為維護馬祖海洋資源，民間的清除船隻在海巡船隻戒護下巡邏，持續進行章魚籠清除與水下廢棄漁業垃圾清除計畫，7月30日於東引西沙礁海域清除126具、8月6日再於北竿白廟海域清除304具。

產發處說，有海巡船隻戒護，清除作業十分順利，今年度累計已清除4267具章魚籠，此外，針對北竿橋仔海域一帶水下漁業垃圾，也持續派遣潛水員下水打撈。

產發處指出，去年度清除破萬公斤的違法籠漁具，今年度也預計能再度取締上萬公斤，且執行區域遍及四鄉五島海域。

產發處強調，依照漁業法令現行規定，違法施放籠具者將處3萬元以上，15萬元以下罰鍰，盼施放籠具違法業者莫存僥倖心態，儘速收回違法章魚籠具，以免受罰。