台大今（9）日上午召開記者會，公布民進黨桃園市長參選人林智堅涉嫌抄襲的論文審定結果，認定內容多處嚴重抄襲，宣布撤銷其碩士學位。國民黨台北市議員王鴻薇呼籲，基於政治誠信，「林智堅應該要退出桃園市長的選舉」。

王鴻薇今在臉書說出了自己對於林智堅論文案的三點看法，她坦言「我要對台大表示一個敬佩之意，因為在這樣的一個政治壓力下，台大仍然去做出捍衛校譽、捍衛台灣學術倫理的一個決定，我想應該要給予一定的肯定和表達敬佩」；再來「我們也要告訴林智堅，以及林智堅所屬的陣營，林智堅的碩士論文絕對不是政黨之爭，在這一陣子以來，其實有很多並非國民黨的人士或親國民黨的學者專家，都對林智堅的碩士論文提出質疑，所以林智堅的碩士論文，不是一個政黨之爭，而是一個是非之爭」。

最後，王鴻薇呼籲「基於政治誠信，林智堅應該要退出桃園市長的選舉」，而現任桃園市長鄭文燦，一再幫林智堅來背書辯護，鄭文燦作為一個具有高度的政治人物，他也應該退出政壇，因為他的誠信也蕩然無存。王鴻薇也提及，提名林智堅的民進黨主席蔡英文，甚至還在官邸裡面舉行秘密會議，之後又一再袒護、相挺林智堅，蔡英文也應該對社會大眾道歉，引起這麼大的震盪，而且最後造成台大必須做出斷然的決定，這是多麼難堪的事情，所以提名林智堅的蔡英文，也應該對外界道歉說明。

網友們看完後也紛紛留言表示「台大終於站直了！不信公理換不回」、「很高興台大審查的結果」、「台大總算硬起來了」、「太棒了！這樣才是台大，台大我愛你，再次強調，這樣才是士大夫的風骨」、「台大如不捍衛校譽，可能會被看不起，也有可能會沒人相信台大是第一學府，幸好台大不畏強權，才能保住名聲」、「台大維護學術倫理真棒」。