半導體暨面板製程供應系統廠朋億（6613）於今日公布2022年7月合併營收達8.47億元，再度刷新歷年同期新高水準，並較去年同期大幅成長47.95％。累計2022年1至7月合併營收達43.87億元，改寫歷年同期新高，亦較去年同期明顯成長45.91％。

朋億表示，整體營運保持強勁成長動能，主要受惠公司水平延伸業務服務、拓展兩岸銷售版圖等整體效益持續放大，以目前整體在手訂單站穩歷史新高水位，隨著兩岸地區主要客戶訂單需求暢旺挹注下，創造旗下高潔淨度化學品供應與分裝系統設備、氣體二次配系統訂單及工程服務等銷售力道，並推升整體產能稼動率站穩高檔水準。

尤其，以半導體產業銷售逐月走升，今年半導體產業銷售更較去年同期大幅成長57.38％，係挹注朋億單月營收表現已連續二月繳出歷年單月次高之關鍵。

展望2022年第三季，朋億持審慎樂觀看法。憑藉朋億持續展現垂直水平資源整合、擴大兩岸市場接單、以及深化廠務領域高潔淨度化學品供應與分裝系統設備，並積極拓展製程領域之濕製程設備業務表現，有助於保持公司整體營運良好動能。

此外，朋億仍積極擴大兩岸地區業務接單表現，並穩步增加兩岸地區專業人才、外部合作供應商業務合作，以因應兩岸市場訂單需求，隨著在手訂單陸續出貨並認列營收貢獻、公司整體重要營運策略效益放大，皆有望推升未來營運續寫新頁。