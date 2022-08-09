活化股票資產靈活變現，永豐金證券「不限用途款項借貸」業務全面數位升級，投資人只要上網點選即可完成借貸帳戶開戶作業，需要動支款項時，最快2.5小時就會把錢撥入客戶交割帳戶中，最低借貸股票為一千股(1張)，以天計息。永豐金證券表示，對於長期投資人及存股族，升級版的數位「股票借貸」，提供「好開、好借、好還、好查」的全流程線上服務，投資人可以靈活變現輕鬆借出聰明錢，放大投資報酬率。

永豐金證券指出「股票借貸」是以庫存股票做為擔保品向證券公司借貸，相對一般熟知的銀行信用貸款、房屋貸款等，券商提供的「股票借貸」申請流程更效率且撥款時間快速，貸款利率較股票融資利率低，借貸期間不用賣出股票，遇到除權息，股利、股息不會錯過，而且隨借隨還免綁約，相當適合需要有資金周轉需求，以及長期投資想要活化股票資產再運用的投資人。

永豐金證券官網將股票借貸專區再升級，具「全流程線上申辦」、「輕鬆試算」、「快速撥款」三大亮點，客戶直接進入借貸專區點選「不限用途款項借貸戶」申請，收到開戶完成通知後，後續有資金需求直接上網勾選輸入庫存股票、張數等資料，系統會即時提供可借款金額及利息計算，確認後最快2.5小時就會把款項撥入交割帳戶，調度資金快速又便利，簡化過去需要臨櫃補件財力證明的繁瑣流程，目前免開辦手續費。

另外，永豐金證券股票借貸專區提供試算功能，投資人輸入庫存中想擔保的股票、張數及貸款天數，系統會試算可借貸總額及預估利息等資訊，讓投資人先了解自己的庫存股票借貸條件，在安排資金運用規劃時更有效率，解決一般投資及存股長期投資資金被鎖住，無法套利操作的痛點，讓資金多一種靈活運用方式。

永豐金證券提醒投資人，股票借款跟融資買股票一樣，存有斷頭的風險，股票借貸是把「股票」當作擔保品，股價每天都會變動，股票借款的維持率必須在130％以上，維持率低於130％收到補繳通知後3日內需償還部分借款或變更擔保品。