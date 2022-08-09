韓國朝鮮日報(ChoSun)報導，大陸對台灣週邊發動圍島演習時，駐韓美軍的U-2偵察機曾前來台灣海峽關注其動態。

報導稱，為抗議美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台一事，中共舉行包圍（封鎖）台灣的演習，美軍不是完全沒有動作，至少有U-2偵察機在附近觀察。其實從2020年以來，駐韓美軍的U-2偵察機就曾數次出動到台灣海峽，但這次中共包圍台灣海峽的演習強度達到史無前例的高度，因此駐韓美軍的作用備受關注。

飛航動態追蹤網站Flightradar24，紀錄了5日上午從烏山基地(Osan Air Base)起飛的U-2偵察機，上午9點35分左右，從濟州島西側海面向台灣海峽方向飛行。

雖然沒有直接紀錄在台灣海峽上空的航跡，但韓國軍方消息人士表示：「考慮到以前U-2偵察機出動到台灣附近的飛行路線，此行很可能就是飛往台灣海峽。」

中共將台灣附近6處海域定為封鎖演習區域，發射了至少11枚東風彈道飛彈。其中的部分飛彈首次橫穿台灣上空(超過領空以上的區域)，還出動了亞洲最大的2艘「055型」驅逐艦，在臺灣附近進行了射擊演習。68架各種戰鬥機和偵察機等在海峽中線的東側空域飛行後返回，讓緊張局勢達到了頂點。

專家指出， U-2偵察機的最大監測能力是在離地表20公里高空，偵查150多公里範圍的目標物，之前主要監視北韓，但2020年以後，監視中國大陸的情況就增加了。比如2020年8月，大陸國防部發言人強烈抗議美軍U-2偵察機進入實彈射擊演習的禁飛區，極大影響了正常演習。

美國也暗示駐韓美軍有可能投入到韓半島以外的爭端地區，這是重要的戰略靈活性，不僅是U-2這樣的無武裝偵察機，也可能在緊急狀況下向台海方向派出戰鬥機。駐韓美軍有70多架F-16戰鬥機、20多架A-10攻擊機。這些駐韓美軍戰機在這兩年多次參加韓國以外的國際演習，比如泰國的「金眼鏡蛇演習」，以及在馬里亞納群島的演習，其間飛行距離超過2000公里，在當時引起了一些話題。

韓國軍事專家認為，駐韓美軍的F-16或A-10到海外參演，主要是韓國國內實彈演習區域有困難。但今後隨著任務的改變，這些海外訓練的經驗，可能應用到台灣海峽等危機中。不過，駐韓地面部隊是另一回事，政治經濟負擔都更為龐大，因此駐韓陸軍不太可能投入到韓半島以外地區。

梨花女子大學教授朴元坤說：「美國從川普政府時期，就提出『動態武力部署』（Dynamic Force Employment）的設想，海外部隊不拘泥於特定防守任務，而是根據需要靈活進行運用，以印度太平洋地區為單一戰區，因此駐韓美軍的運用範圍將進一步被擴大。」