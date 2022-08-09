房地合一稅自2016年上路至今，滿足持有6年400萬免稅條件的屋主愈來愈多。不過，疫情二年多來導致20、30萬人無法歸國，導致戶籍被遷出，可能成為無法適用這項優惠條件。

自房地合一稅上路至今已六年多，尤其六年來房地產價格大漲，該項優惠顯得相當划算，根據內政部資料顯示，疫情前國內淨遷出往國外一年不到萬人，但從2020至今年上半年為止，淨遷出往國外的人數高達37萬人，推估可能有高達2、30萬人因為疫情滯留海外，因為相關規定導致戶籍被遷出，而國內的不動產稅負不少規定都必須設籍才能使用自住優惠，對於滯留海外的民眾多少都會產生影響。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，這波房地產上漲幅度甚大，尤其雙北以外的區域，過去兩三年房價可能就漲了數百萬，未來出售時可能就會遇到房地合一稅的問題，主要節稅管道大致有二個方式，一為持有滿6年，可以享有400萬元的免稅額，但須符合設籍居住連續滿6年的規定，若是一買一賣則可以利用重購退稅的優惠條件。

房地合一稅規定出售自住房地若要享有400萬元免稅所得額，超過400萬元按最低稅率10%課稅優惠，須個人或其配偶、未成年子女辦竣戶籍登記、持有並居住於該房屋連續滿6年，且交易前6年內，無出租、供營業或執行業務使用，若是事前沒有做好設籍規劃，因滯留海外戶籍被遷出，恐怕就不符合連續設籍滿6年的規定。

至於持有稅的地價稅部分，原適用自用住宅用地千分之2稅率的土地，若因疫情的原因導致間戶籍遭遷出，經稽徵機關審認核准，去年及今年地價稅仍可按千分之2稅率課徵。