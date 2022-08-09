興櫃餐飲企業乾杯(1269)今日董事會通過上半年財報，合併營收15.92億元，年增13.8%，雖相較去年同期增加17間展店效益挹注，逆勢創歷史同期新高，但受兩岸疫情夾擊重創，獲利未達預期成長幅度，稅後虧損1.04億元，每股稅後虧損5.59元。

乾杯公告今年除權(息)基準日訂於9月10日，每股配發2.2元現金股利，最後過戶日為9月5日，停止過戶期間為9月6日至9月10日，現金股利發放日為9月21日。

展望後市，自6月疫情穩定後，乾杯集團營收已從谷底復甦，加上今年已展11間新店，為下半年醞釀反彈力道，營收與獲利可望回到正軌。

今年上半乾杯台灣事業營收年增3成，由於去年三級警戒餐飲禁止內用，比較基期低所致。今年台灣4月再度面臨疫情升溫，來客大幅下降，雖積極透過外送因應，但因餐飲品牌經營為內用體驗型態，在以低單價外送市場外賣因應下，較難彌補營收，加上展店營運成本增長，預期效益受疫情壓抑下，使台灣事業呈現虧損。

乾杯中國大陸事業同遇疫情爆發，但因有展店效益挹注，使衰退幅度呈現較為和緩，年減一成。上海長達至少2個月封城，深圳、北京等多點受防疫管控，迫使營運暫停，重創上海事業群Q2營收衰退6成，使集團虧損加劇。

兩岸疫情趨緩，上海解封有序恢復堂食，雖各地區仍受接客數限制等防疫政策影響，但民眾需求熱絡、營收逐步回。乾杯台灣事業7月份來客人潮明顯湧現，加上Q3密集展店，新開「黑毛屋」台南三井店，「乾杯」、「黑毛屋」雙品牌進駐新莊宏匯廣場，「老乾杯」西方市場模板「KANPAI CLASSIC」於天母登場，拓展國際人士市場，在積極擴大事業規模、提升營運動能下，齊力迎接中秋、雙十連假、聖誕等節慶商機，下半年表現相對樂觀。

乾杯(1269)旗下目前共有6個餐飲品牌，海內外共64間直營分店(台灣43家、中國大陸21家)，台灣事業乾杯燒肉居酒屋16、老乾杯11家(含KANPAI CLASSIC)、黑毛屋9家、黑毛屋本家3家、麻辣45 3家、和牛47 1家；中國大陸事業乾杯燒肉居酒屋11、老乾杯10家。