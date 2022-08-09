晶圓代工龍頭台積電（2330）9日召開季度例行董事會，會中核准第二季盈餘配發每股2.75元現金股利，並於2023年1月12日發放。董事會核准逾92億美元資本預算，用於擴建先進製程、成熟及特殊製程產能，並核准於不高於40億美元額度內，為美國子公司募集美元無擔保普通公司債提供保證。

台積電第二季合併營收5341.41億元，歸屬母公司稅後淨利達2370.27億元，同步創下歷史新高，每股淨利9.14元。台積電董事會決議核准配發2022年第二季之每股現金股利2.75元，股息配發率約30％。

台積電核准配發第二季每股現金股利2.75元，其普通股配息基準日訂定為2022年12月21日，除息交易日則為2022年12月15日，並於2023年1月12日發放。此外，台積電在美國紐約證券交易所上市的美國存託憑證之除息交易日亦為2022年12月15日，與普通股一致，美國存託憑證配息基準日訂為2022年12月16日。

台積電董事會核准資本預算約92億3,473萬美元，內容包括建置及擴充先進製程產能，以及建置成熟及特殊製程產能。董事會亦核准於不高於40億美元之額度內，為百分之百持有之美國子公司TSMC Arizona募集美元無擔保普通公司債提供保證，以支應產能擴充的資金需求。