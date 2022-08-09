南韓知名創作歌手BIBI（本名金亨瑞）擁有甜美外表與嗓音，加上獨特的音樂風格，使她在出道前就在網路上累積大量人氣，後來又在選秀節目《THE FAN》中獲得第二名的好成績正式出道，受到大批粉絲的喜愛。近日她上節目面對主持人提問，大膽提出「交往之前先試一試」，大膽發言驚呆現場眾人。

TVING旗下節目《魔女狩獵2022》以2022年火熱的戀愛關鍵詞為主題，由元老級主持人申東燁、明星作詞家金伊娜，以及嘻哈藝術家CODE KUNST和23歲的BIBI共同主持，深入探討年輕人對於戀愛和交往互動的想法，號稱是大尺度的脫口秀節目。

在近日更新的片段中，主持人申東燁詢問BIBI關於與戀人第一次發生關係的時間點，BIBI回答：「雖然我不能代表所有20多歲的人，但分成兩種。一種是說要交往，然後馬上交往，或者一種是在交往之前先試試。」超大膽發言讓其他主持人申東燁、金伊娜、Code Kunst回應：「好神奇」、「我的朋友也有很多是這一類」。BIBI直說：「這樣的交往方式被稱爲追求睡後的交往。」

不過對於BIBI的直白發言，申東燁冒冷汗回應：「第一次聽到Insider這個詞的時候，剛開始也不太清楚，所以問過可以在節目中說嗎？」許多網友在影片下方留言：「BIBI口條很好，大膽又漂亮」、「BIBI解說太好笑了」、「BIBI太酷了」、「BIB真的好有魅力，今天戀愛了」。