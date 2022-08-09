租期屆滿，租屋處雖需要原狀返還，但房東也不能藉此無限上綱。一名房客近日抱怨，退租時，房東竟以植物枯萎為由，要求他賠償清運和種植的費用，氣得讓他直呼「真的是吃人夠夠」。

這名網友在臉書社團「房屋萬事通」發文稱，因為租期屆滿，他已經將水、電和瓦斯等相關費用繳清，卻在交屋時被房東百般刁難，對方不僅要求更換沙簾和百葉窗、維修書櫃，甚至連建商種植的植物枯萎，都要向他討一筆清運和重新種植的費用。

一名房客退租前被房東以植物枯萎為由求償。（圖／翻攝房屋萬事通）

他表示，「陽台上建商種的植物枯萎了，房東竟然要求我賠償清運和重新種植的費用，而且不肯交收房屋也不退押金，真的是吃人夠夠的」。離譜要求掀起網友討論，有人詢問是否在最初的租約有加註上述要求？他回應「當然沒有加註，連陽台都沒有寫」。

而其他網友也直呼太誇張，「這樣押金都不夠賠」、「要這樣算的叫他房子乾脆都別租人，只想當收錢就好的爛房東」、「這麼會算，叫國稅局好好跟他算」、「不用管它，就想敲盤子！噁心」、「他每月有沒有給你發票，如果沒有去國稅局檢舉它逃漏稅，看誰虧的比較大」。