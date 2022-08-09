阿中不挺小智了？民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲爭議，台大論文審定委員會今(9)日上午公布結果，核定撤銷林的碩士學位。民進黨台北市長參選人陳時中稍晚被問及此事時說「專業的事就在體制內去解決」，曾說林智堅是「盟友」的他被網友揶揄「次元刀切割」；此外，總統蔡英文到雲林斗六吃老街碗糕，被問到林智堅則迅速離場，由隨扈護送上車離開，被PTT鄉民狂酸「逃之夭夭」。

林智堅日前爆發論文抄襲風波，同為六都參選人的陳時中也被要求表態，在國民黨台北市長參選人蔣萬安逼問下，陳時中1日參加漫博會受訪時說，這有學術倫理、專業認知，就交由專業認定；他還說「我跟林智堅仍然是盟友，站台合體要看時間，有機會都可以」。而陳時中今(9日)參加內科園區產業後援會成立大會，被問到林智堅被撤銷學位一事，僅說：「我想，有關學倫的事情是一件專業的事，專業的事就在體制內去解決。」

蔡英文今南下雲林參加社會住宅動工典禮，下午1點到斗六市知名小吃店古早味老街碗糕用餐，品嘗雲林在地特色小吃碗糕、蛋飯，原訂用餐完、總統府攝影人員拍攝合照後，會讓出空位讓媒體補拍畫面，但因被問林智堅論文案，蔡英文迅速離場，由隨扈護送上車離開。

阿中部長與小智市長過去較少同框，也相對低調少有力挺言論，仍被PTT鄉民狠酸：「你的高端呢？」、「切割？」、「次元切割刀」、「時中切割了！」、「次元刀CC」、「那現在是不是盟友呀？」、「一屍五命會怕齁」、「你處理高端可是一點都不專業啊」、「那個快篩、疫苗...」。

曾力挺小智市長的小英總統則更被狂酸：「剪綵跑第一，出事躲起來」、「這畫面好好笑」、「飛彈天上飛，美食好好吃」、「不是抹黑嗎，切割了喔？」、「再躲啊，可憐哪」、「笑死」、「好可悲的總統」、「神隱少女，日常發揮」、「溜之大吉，酸」、「只會讀稿跟開幕，情況不對就神隱」、「小英管不到！」、「他到底會回應什麼？馬還勇敢多了」、「又是沒有聯訪的一天」、「1.5個博士 vs 2個碩士」。