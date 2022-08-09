桃園大廟水燈排11日晚登場，7輛大型水燈牌車吸睛，桃警籲民眾遵守交管人員指揮。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園大廟水燈排11日晚登場，7輛大型水燈牌車吸睛，桃警籲民眾遵守交管人員指揮。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園大廟水燈排11日晚登場，7輛大型水燈牌車吸睛，桃警籲民眾遵守交管人員指揮。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園大廟水燈排11日晚登場，7輛大型水燈牌車吸睛，桃警籲民眾遵守交管人員指揮。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園大廟水燈排11日晚登場，7輛大型水燈牌車吸睛，桃警籲民眾遵守交管人員指揮。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園大廟水燈排11日晚登場，7輛大型水燈牌車吸睛，桃警籲民眾遵守交管人員指揮。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

自疫情爆發後為減少群聚傳染，許多活動紛紛延後停辦，近來全民防疫有成，後疫情時代趨緩解封，桃園市桃園區公所及桃園大廟景福宮訂於8月11日16至23時，舉行「桃園區2022慶讚中元文化」遶境、立水燈排車及放水燈活動，呼籲民眾遵守交管人員指揮。

景福宮主祀開漳聖王，是桃園地方重要信仰中心，桃園的舊城發展以大廟為中心，大廟也形成商圈，現任主委簡征潭上任後，也重新整理廟埕及內部設計，讓景福宮展現三級古蹟的宗教、文化及歷史特色。

景福宮放水燈有百年以上的歷史，水燈排是夜間遶境，是商圈的亮點，市民都向開漳聖王致敬祈求繁榮平安，也讓水燈排每年越來越壯觀，成為桃園特色文化慶典。

今年遶境主要遶巡桃園區重要道路，參加遶境人員共約600人，遶境車輛約10台，大型水燈牌車約7輛，遶境隊伍於16時起在同德六街與藝文一街集結，18時出發，並行經桃園區部分道路後於「中山路與南華街口」、「中正路與中華路口」、「中正路與中山路口」、「中正路與三民路口」及「成功陸橋」分別有立水燈排祈福儀式，並在景福宮前有相關表演活動，成功陸橋南崁溪畔另有放水燈祈福儀式。

桃園警察分局派遣警力全程疏導，請用路人遇遶境車隊時，耐心等候勿催促、穿越遶境車隊，並遵守交管人員指揮有序行車。

桃園警察分局將於交通節點加派警力進行交通管制：

(一) 景福宮前：

1. 時間：8月11日19時至21時，遶境車隊於景福宮前立水燈牌及表演活動。

2. 管制路段：中正路與成功路口往景福宮方向，民生路與中山路口往景福宮方向，博愛路與中正路口往廟前方向及中山路與民族路口、中山路與民權路口往景福宮方向。

（二）成功陸橋：

1.時間：8月11日21至23時，遶境車隊於成功陸橋上立水燈牌，橋下放水燈。

2.加強疏導路段：遶境車隊於成功路與長壽路口往成功路方向暫停於雙向外側，內側車道正常依序通行，成功路與公園路口往成功陸橋方向階段式管制車輛通行，請用路人配合交管指揮，並注意行車安全。