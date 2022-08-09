兩岸關係緊張，但晚間傳出，國民黨副主席夏立言明天將率團訪陸，並「可能」會見國台辦主任劉結一、中國海協會會長張志軍等中共高官。國民黨證實，夏確實有訪陸行程，但絕無所謂「訪問北京」、「會見大官」情事。

國民黨指出，這次夏立言率團訪陸行程早已規劃，是國民黨主動安排，最重要是要關心所有在大陸工作、求學和生活的台灣國人同胞，瞭解他們的需求和問題，同時傳達台灣農漁民、中小企業目前所遭遇的困難和心聲。

國民黨表示，夏立言訪問團此行集中在福建、廣東及長江三角洲地區，絕無所謂「訪問北京」、「會見大官」情事，國民黨一定捍衛台灣民眾的安全與福祉、維護兩岸及區域和平。

國民黨說，蔡英文總統日前才表示對兩岸建設性對話抱持開放態度，國內9大工商團體日前也籲請兩岸當局應以民生經濟為重，避免衝突，此行就是為關心在陸台灣民眾民生福祉、為台灣發聲，不會談及任何政治性議題。