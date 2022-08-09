企業需周轉金加升息前不動產出脫潮，國銀上半年放款狂增近1.74兆元，創史上同期新高，存放比回升到70.96％，亦創12個月新高，而升息加放款成長，讓銀行上半年淨利息收益同比增加逾345億元，上半年國銀稅前獲利1,826億元，成長3.5％，亦是同期歷史次高。

銀行局8日公布最新統計，6月國銀放款餘額來到35.41兆元，創史上新高，單月增加1,881億元，存款餘額則達49.91兆元，亦創新高，已逼近50兆元大關，6月存款增加1,548億元，今年上半年國銀存款增加近1.27兆元，但放款增加近1.74兆元，5月及6月放款增加金額都超過存款增加金額。

銀行局主秘侯立洋分析，上半年企業周轉金貸款增加1兆271億元，占整體新增貸款的59％，去年上半年企業周轉金貸款增加7,658億元，今年比去年增貸金額再成長34％；另一個則是購置不動產貸款上半年增加6,320億元，占新增放貸的36％，去年同期則增加5,838億元，今年增加8.3％左右。

同時上半年購置動產貸款增加468億元，去年同期則是減少13億元，貸款用途為企業投資的部分，今年上半年亦增貸338億元，去年同期則是減少72億元，顯見上半年銀行貸款增加近1.74兆元，應是企業預期升息，先搶貸低利資金，再加上不動產轉手的貸款，推升放款持續增加。

上半年貸款增加金額前三名銀行，分別是台銀增貸2,489億元，第二名是第一銀行增貸1,910億元，第三名則是中信銀，增加1,326億元放款。

而上半年國銀稅前獲利1,826億元，比去年同期增加61.4億元，僅次於2019年上半年稅前賺1,927億元，創歷年同期次高。

侯立洋分析，上半年獲利變化，主要是升息及放款增加，國銀利息淨收益，上半年有2,873.3億元，同比增加345億元；但美元升值及台股下跌，造成國銀投資及其他淨收益上半年僅352億元，比去年同期的566.7億元，減少近38％；而市場波動讓客戶投資減少，國銀手續費收入上半年988.1億元，去年同期則是991.7億元，微幅衰退。