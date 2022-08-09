網路流傳1段影片，有4輛名車疑似在台64線上發生擦撞，由於每輛造價至少要300萬，也被稱為是場「千萬元車禍」。

網路流傳1段影片，影片中有4輛名車與1輛砂石車在台64線高架橋上發生擦撞事故，其中4輛名車分別為特斯拉、賓士、BMW，以及瑪莎拉蒂，由於4輛都是名車，每輛車皆破百萬元已上，4輛車加起來也稱為是場「千萬元車禍」；網友也感嘆「都是名車啊」、「這廠牌連撞，怎這麼剛好」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段12秒影片，影片中疑似在台64線高架橋，觀音山往五股方向，發生一起5車擦撞事故，最先看到的是1輛特斯拉車頭朝反方向，停在內側道路，再來是瑪莎拉蒂、賓士、砂石車，以及最前方的BMW休旅車，皆打著雙黃燈停在右側路肩上，由於其中有4輛車都是名車，每輛車皆破百萬元已上，4輛車加起來也被稱為是一場「千萬元車禍」；原PO也在貼文寫下「希望人沒事」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「台64觀音山往五股吧」、「應該是64往東，過觀音山隧道到五股一匝道之間」、「這廠牌連撞，怎這麼剛好」、「寶藍這台我曾在國道遇過，希望不是同一台」、「都是名車啊」、「保險快過期了，你懂的」、「有換車需求請找我唷」、「四輪日常」。