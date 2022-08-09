櫻花建設（2539）今年預計將有總銷逾60億元以上的新建案陸續完工入帳，喜迎交屋潮，9日公布前七月合併營收達到39億元，年增率高達22.3倍；上半年稅後純益8億元，EPS 1.24元，創下近5年同期新高。

櫻花建設將發放1.6元的股利，含0.2元股息與1.4元股票股利，預計8月31日除權息。櫻花建9日收盤價33.50元，漲幅近1％。

櫻花建設今年預計將完工交屋的3個完銷案，包括台中北屯機捷特區「櫻花巨人」，總銷32億元、桃園龜山區「櫻花澍」總銷10億元、台中「櫻花大櫻國-牛津花園」總銷21億元，總銷合計約達63億元。

此外，櫻花建設包括桃園中壢、總銷23億元的「櫻花緻」，力拚今年第三季完工；台中太平區、總銷23億元的「櫻花恰恰好」，預計今年第四季完工，上述兩建案均已完銷，拚今年底、明年初跨年度交屋，有機會推升櫻花建設今年營收創高。