李姓男子急於還債，覬覦提款、繳費機現金，去年在7天內橫跨中市、台東、苗栗及高雄，大肆破壞偷竊8家停車場、5家超商，囂張到將提款機整台搬走，一審去年依21個竊盜罪判刑4年，不得易科罰金；另判1年2月，得易科罰金，強制工作3年。此外，1家產物公司針對某銀行所有3部提款機求償，台中地院近日判賠123萬餘元，不得上訴。

李男因買賣彼特幣礦機發生買賣糾紛，積欠債務簽立本票，因面臨強制執行，急於清償竟覬覦現金超商提款機、停車場的自動繳費機內現金，展開中南東跨縣市偷竊計畫，自110年1月8日起至110年1月14日期間7天內，利用凌晨時分鎖定偏僻的超商及停車場下手。

台中地院去年10月間認定李男共犯21個竊盜罪，其中12罪，判刑4年，不得易科罰金。犯行包括竊取停車場自動繳費機內現金12萬餘元、提款機3台（內含現金共579萬餘元、提款機本身價值共約140萬元）、自用小貨車5部、機車1部，並破壞6家停車場、3家超商相關設備。

另9罪，包括竊取車牌4面、油壓升降機1部，並破壞2家停車場及2家超商相關設備，判刑1年2月，得易科罰金。

新光產物公司並提出民事求償，以李男毀損台新銀行投保電子設備險的3部提款機，新光已賠付保險費123萬餘元，代位向李男求償。

李男偷竊提款機徑囂張，他去年1月11日凌晨3時開小貨車到高雄1家已打烊超商，徒手搬開電動門，入內切斷總電源、破壞設備，用千斤頂將提款機將提款機搬上推車，推運離開不穩，提款機倒在店內毀損，李男駕車逃逸。

隔天凌晨4時許，李男轉移陣地到中市1家打烊超商，破壞相關設備，將提款機整台搬運到店外，因路面不平，提款機在超商對面馬路傾倒毀損，李男駕車逃離。

1月14日凌晨3時許，李男鎖定苗栗1家已打烊超商，破壞相關設備後，將提款機搬運上車，運送到後龍鎮新港大橋下空地，因無法切開提款機，無法取得內部現金136萬餘元而逃離，但提款機已毀損不堪使用。