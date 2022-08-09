中華開發金控9日公布上月獲利，開發金控7月份自結稅後獲利為新台幣31.75億元，累計今年前七月稅後獲利167.93億，每股盈餘為1.0元。

開發金控旗下壽險、銀行與直接投資等業務7月份營運表現持續提升，中國人壽受惠於股利收入挹注，加上新台幣兌美元小幅貶值，致整體避險成本維持低檔，7月份稅後獲利20.27億，累計前七月稅後獲利達155.58億。凱基銀行各項業務持續均衡成長，利息、手續費與股利收入為7月份獲利貢獻主要來源；凱基銀行7月份稅後獲利6.8億，累計前七月稅後獲利為35.54億。

7月份資本市場震盪，衝擊成交量能，影響凱基證券經紀業務收益表現，凱基證券7月份稅後獲利0.23億，累計今年前七月稅後獲利為21.61億。中華開發資本受惠於國際資本市場回穩及投資部位評價上揚，7月份稅後獲利為6.59億，累計今年前七月稅後損失縮減為9.2億。

開發金控指出，全球經濟前景仍受通膨與企業獲利衰退等因素影響，開發金控將持續專注本業，以因應外部環境的不確定性，降低營運風險。