「最美性學博士」許藍方因不倫戀遭判賠償50萬元，雖可上訴，但她考量時間、精神的耗損很大，決定專心工作賺錢。今（9日）她在社群平台分享保養後的素顏照，竟與完妝時的狀態差不多。

許藍方9日先在IG限時動態PO素顏照，表示：「每週保養時間，喜歡躺完艙的素顏裸身感」，照片中，她將頭髮全部梳到後面，露出完整的臉蛋，少了彩妝的修飾，許藍方還是有令人羨慕的濃眉大眼，皮膚雖有泛紅、顏色不均和一點凹凸不平的小瑕疵，但以38歲的年齡來說，整體已算相當不錯，且精神抖擻，沒有其他女生卸完妝的無神感。

許藍方接著再發文談保養，她認為保養是一種生活態度，最重要的是從內到外散發的光芒，「很多女生問我為什麼敢不上妝就出門？因為我手殘不會化妝，只好以素顏見人。所以我更加需要維持保養的習慣，在不買化妝品的背後，藏著我對保養的重視。」照片中，許藍方頂著素顏，身穿白色浴袍，沒特意打扮的模樣竟能散發自然美，贏得網友盛讚：「好漂亮」、「素顏藍方博士連保養都很專業，很棒」。

事實上，許藍方5月曾不小心PO錯照片，把零修圖的素顏自拍放上網，把魚尾紋和皮膚老化的狀態公諸於世；事後她坦承不愛修圖和濾鏡，因為很懶也覺得沒必要，只有必要時會請團隊幫忙，並霸氣的表示：「女人在什麼年齡就應該有那個樣子的呈現，但不代表可以放任自己爛掉不用維持，在努力保養的情況下，做臉按摩也好音波電波雷射都好，只要能讓心情開心就是最好的保養。」