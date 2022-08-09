昔日以男團「飛輪海」出道的男星吳尊，不僅轉換跑道嘗試演戲，認了隱婚生子消息後，還帶著小孩登親子實境秀節目，慈父形象深植人心，把工作重心轉往大陸的他，3月底決定全家搬到上海，近日吳尊帶著一家人外出旅遊，被網友發現女兒NeiNei身高已經快追上媽媽。

吳尊近日帶著一家人出遊，從顯示地點推測應該是在浙江，他透露一家人已經好久沒有旅遊了，雖然只有一個晚上的時間，不過和家人相處的回憶每分每秒都非常珍貴，吳尊有感而發：「大自然的美和家庭的溫暖，心裡只能感恩生活所帶來的一切。」

吳尊曬出多張出遊照，只見他和兒子、女兒一起泡在露天按摩浴缸內，身後是開闊的山巒，景色非常優美，老婆林麗瑩沒有下水，穿著花朵圖案的洋裝靠著欄杆加入自拍，其中一張合照，NeiNei站在母親身邊，兩人幾乎快要一樣高，且母女神韻非常相似，儼然長成亭亭玉立的美少女，吳尊也單獨曬出愛女照片，NeiNei坐在欄杆上神情自然看向遠方，身材纖細又高佻，身後是山峰和彩虹，可見渡假好風光。

男星吳尊帶家人出遊。（圖／微博）

吳尊女兒NeiNei。（圖／微博）

許多粉絲留言：「沒點開時還以為是嫂子，NeiNei成大美人啦」、「NeiNei已經和嫂子差不多高了！？下一步要超越你啦」、「NeiNei的大長腿不得不服啊」，有許多粉絲關注林麗瑩，希望吳尊能多讓老婆出鏡「嫂子要多冒泡」、「哥，想看嫂子個人的」。