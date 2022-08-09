花旗(台灣)銀行董事長莫兆鴻9日出席國內首例公益碳權活動，表示星展併購花旗消金業務目前的移轉進度順利進行，希望明年下半年交易案能完成，許多細節最後會經由金管會審批。

自今年1月底拍板定案此案，莫兆鴻就沒有出現在公開場合，頂多限於花旗台灣內部的CSR活動。9日與行政院、環保署官員，以及合作廠商、利害關係人等一起出席，是近一年來鮮少的場面。

花旗(台灣)銀行響應減碳趨勢與政策，同時延續綠能公益，9日與陽光伏特家及台灣綠能公益發展協會，宣布全台首例公益碳權專案，展現企業聯手取得國內首例公益碳權的具體成果，體現淨零公正轉型，亦為碳權交易趨勢下的企業創新ESG作法。

莫兆鴻指出，花旗集團承諾2050年前達到淨零碳排的目標，並依循聯合國永續發目標（SDGs）的方向，預計在2030年達成1兆美元的永續融資，花旗冀望透過金融核心實力，推動社會成長與經濟進步，落實企業永續。

早自4年前，花旗台灣即協助社福團體建置太陽能光電系統，首創國內公益再生能源憑證，莫兆鴻說，同時邀請企業客戶參與，加深夥伴關係。去年底，延續綠能公益初衷，與陽光伏特家、台灣綠能公益發展協會，再度開創綠能公益新模式，協助脊髓損傷潛能發展中心汰換高耗能燈具，藉由節能減碳，創造國內首例公益碳權，讓綠色經濟成為幫助社福團體的永續力量。

本次公益碳權專案為國內淨零公正轉型的正向示範，花旗台灣表示，結合企業資源幫助身心障礙機構更換高效節能燈具，為社福單位在未來10年內節省130萬元電費支出、累積約180噸減碳量，相當於每年1500棵樹的減碳量，並可藉由銷售碳權創造額外收益，一舉數得。

花旗台灣透過公益活動拋磚引玉，邀請更多企業加入綠能公益行列，對於業務分割後的企業客戶也有所意義。對於併購方的星展銀，莫兆鴻說，已表示願意留任所有花旗消金員工，「兩方合併進度蠻順利」，由於這個案子比較大，要一步一步做好，需要大家努力。然而對於未來分割消金與企金業務後，花旗是否要留子行牌照？會留下幾家分行？莫兆鴻說，會再跟金管會討論。