台鐵太魯閣號432次列車今傍晚6時許行經花蓮瑞穗車站時，列車車軸疑似冒黑煙，車上旅客全都下車等待接駁，順間塞爆月台。（乘客提供／羅亦晽花蓮傳真）

台鐵太魯閣號432次列車今傍晚6時許行經花蓮瑞穗車站時，列車車軸疑似冒黑煙，車上旅客全都下車等待接駁，順間塞爆月台。（乘客提供／羅亦晽花蓮傳真）

台鐵太魯閣號432次列車今傍晚6時許行經花蓮瑞穗站時，列車突冒黑煙，車上旅客全被請下車，月台頓時塞滿人潮，經台鐵緊急調派列車後，全數乘客已順利轉乘，至於冒煙列車已拖回花蓮站檢修釐清故障原因。據台鐵統計，此次事故共影響1列次，360名旅客，延誤80分鐘。

台鐵太魯閣號432次列車今下午2時48分從樹林站發車，預計晚間7時15分抵達台東站，不過傍晚6時許，行經瑞穗站時，列車突冒黑煙，列車人員擔心發生意外，趕緊請車上旅客下車，月台瞬間塞滿人潮。

台鐵花蓮運務段長吳金添指出，太魯閣列車今傍晚確實有發生冒黑煙的情形，緊急請乘客下車後無人受傷，經調派列車已於晚間7時30分許接駁旅客持續前往台東，至於冒黑煙原因仍待檢修釐清，列車已拖回花蓮站。此次事故共影響1列次，360名旅客，延誤80分鐘。

台鐵局指出，432次太魯閣列車傍晚6點10分於瑞穗站時，機車突發生故障，經評估無法繼續行駛，因此該車次瑞穗－台東停駛，全數旅客已換乘4552次及434次列車抵達目的地。