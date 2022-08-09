小智硬抝，她不忍了！民進黨桃園市長參選人林智堅被爆抄襲論文，台大學術倫理審定會今(9日)做出結論，核定抄襲情節重大、撤銷其國發所碩士學位。但林仍開記者會喊「我是受害者」，甚至反咬審定會不公正；無黨籍台北市議員參選人蘇恆忍無可忍，在臉書痛批林智堅及其指導教授陳明通，並豪邁開「祭品文」，喊出「只要林智堅退選不選不登記，就請大家吃100片雞排」。

蘇恆今(9日)在她的臉書粉專「蘇恆 平恆世代」發文，評論林智堅台大國發所碩士學位被撤銷一事：「今天團隊的人問我，林智堅會不會退選，我回答：『他一定不會退選，因為他會說審定會裡有蘇宏達，這個審定會不公正』，結果林智堅果然沒有讓我失望。」

她表示，「台灣是一個可愛的地方，當所有人開始對於司法和台大產生失望和懷疑的時候，總是會有人站出來捍衛正義，今天台大在這麼大的壓力下依然根據事實和證據做出了正確的判斷，不僅保衛了台大的名聲，也保衛了台灣的學術倫理和專業。」

蘇恆並將矛頭指向林智堅的指導教授、國安局長陳明通，「如今，林智堅抄襲確認，也即將被撤銷碩士學位，但我認為這件事不應該就此停住，接下來應該要針對陳明通個人和他所指導過的學生論文進行調查，從林智堅的論文當中，大家看到是一個『嚴重抄襲』的狀況，我不認為這單純是林智堅的個人行為，因為一個學生就算有心抄襲，只要指導教授是一個公正、專業的教授，他一定會嚴厲制止這樣的狀況發生，但陳明通卻默許這樣的狀況發生，這樣的行為，讓所有人都懷疑陳明通個人的道德操守，也懷疑他所指導的學生論文是否也有相同的情事發生。」

她認為道德有重大瑕疵的人不適任國安局長，「陳明通擔任台大教授期間，可以放任自己的學生抄襲他人論文，這樣的教授無論是專業或是在道德上都有重大的瑕疵，他的行為就是個『學術詐騙犯』，如今陳明通貴為國安局局長，一個道德上有高度瑕疵的人，試問，難道不會讓人擔心他會不會用公器整肅異己？這樣的人還適合擔任公職嗎？」

蘇恆痛批民進黨已經把社會搞得是非不分，「在林智堅論文案中，台灣民眾看到的是民進黨從上至下不問是非的護航，甚至暗示余正煌才是有問題的那一方，他們用政治人物的高度打壓受害者余正煌，充分展現執政者的傲慢。就連今天林智堅的記者會也只是跳針的表示『當初不要把資料給陳明通就沒有後面的事』和『台大學倫會有重大問題』，卻完全不交代自己論文為何會和余正煌論文高度重複，試圖用烏賊戰混淆視聽。民進黨愚弄民眾、把民眾當傻瓜的心態，讓人憤怒更讓人不齒！」

她還豪氣大開「祭品文」，標註寫道「#林智堅退選不選不登記，#我就請大家吃雞排，#大家一起吃雞排」，哏圖中寫道：「相信民進黨，堅堅一定選到底，我堵100片雞排，堅堅退選不選不登記立刻發」。有網友表示：「台灣的『詐騙』聞名於世！所以誠實的人在選舉中就顯得特別辛苦。」