第一金控公告，7月份稅後盈餘增加至新臺幣23.82億元，月增率17.0％，銀行持續挑起重任。第一金累計前七月稅後盈餘達新臺幣126.17億元，年減率2.6％，每股稅後盈餘(EPS)達新臺幣0.97元。

整體來看，銀行投資收益支撐獲利，證券承銷暨自營帶動，人壽則是股利收入增加。

第一銀行受惠於衍生性商品及外匯收益增加致7月金融交易利得大幅提升，7月盈餘達新臺幣22.01億元，月增率8.0％。核心獲利方面，淨利收表現持穩，手續費收入則因財管手收減少而略為下滑。覆蓋率因較高之海外提存而揚升至670.13％，逾放比續降1個基本點至0.18％。累計前七月稅後盈餘達新臺幣123.24億元，年增率8.2％。

第一金證券因承銷獲利增加及評價利益上揚致7月盈餘較6月大幅提升至新臺幣8,260萬元，月增率378.6％，累計前七月稅後盈餘達新臺幣2.62億元，年減率74.7％。

第一金人壽因股利收入及評價利益增加致7月盈餘增加至新臺幣8,006萬元，月增率236.1％，累計前七月稅後盈餘達新臺幣1.07億元，年減率76.4％。