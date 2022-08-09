中華職棒進入下半季賽程，樂天桃猿挾上半季封王的氣勢將在下半季繼續過關斬將，悠遊付首度與樂天桃猿合作，在8月舉辦多場優惠活動，包括外野學生優惠票價、消費即享現金回饋券等，要讓全猿主場一起享受棒球熱度。

首先回饋學生族群的是外野學生優惠票，自8月16日至18日3場桃猿主場賽事，學生持本人學生證使用悠遊卡或悠遊付在活動現場購票，即享外野優惠票價100元(原價250元)，每證每場次限購一張，想接全壘打的好機會就趁現在。

在8月16日起至8月28日期間共7場全猿主場，悠遊付另有優惠，活動期間在樂天桃園棒球場現場掃描QRcode，即可獲得悠遊付「5元現金回饋券」1張，每悠遊付帳戶每場次皆可領取1張，活動限量13,000張，發完為止，回饋券須於8月28日前在樂天桃園棒球場內單筆消費滿50元以上使用，逾期失效。

悠遊付同場加映消費回饋，自8月16日起共7場全猿主場期間，使用悠遊付在樂天桃園棒球場消費，累積消費滿3筆可獲得「100元現金回饋券」1張，累積消費第4筆再拿「100元現金回饋券」1張、累積消費第5筆還有「100元現金回饋券」1張，每悠遊付帳戶至多回饋3張，活動限量7,000張，發完為止，現金回饋券同樣須於8月28日前在樂天桃園棒球場內使用完畢，逾期失效。

此外，活動期間於悠遊付攤位出示悠遊付APP會員畫面，還可獲得「賞冰」兌換券1張(市價35元)，每悠遊付帳戶限領1份，持兌換券可至一壘、三壘Subber櫃台兌領指定冰棒一份，須於8月28日前兌換完畢，逾期失效。

感受8月的職棒熱度，可以到球場親身感受吶喊的熱情，不論你第一次看球或是走球場如灶腳的資深球迷，悠遊付都陪伴你一同為棒球加油。