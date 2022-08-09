前副總統陳建仁今晚以新北市小英之友會榮譽會長身分，率領幹部、理監事於板橋召開座談會，為民進黨新北市長參選人林佳龍站台，立委羅致政及多名新北市議員、參選人也到場力挺。林佳龍致詞時宣布，已徵得陳建仁、副總統賴清德同意，擔任競總榮譽主委，這部分已請示過總統蔡英文，要組建全國最強團隊，迎接選戰。

陳建仁說，林佳龍在台中市長任內從社會住宅、社會福利到弱勢照顧都面面俱到，很有經營直轄市的經驗，而新北市十幾年來進展不如預期，還有很多能更上層樓的地方，林佳龍有台中市長、交通部長經驗，相當有歷練，具規畫、擘畫能力，正是新北市所需要的。

陳建仁表示：「一個好的政治家，就是要把權力當作服務。」而林佳龍就是這樣的代表，擔任什麼職務都全力服務民眾，以這樣的一個精神來帶領新北市，可以帶來很大的改變，希望在小英之友會全體會員團結支持下，一步步走向勝利。

林佳龍致詞時感謝陳建仁號召，並說全台最希望新北發展好的就是蔡英文，她12年第一次參選就是在新北市，雖然大家都很惋惜，但是也奠定了基礎，特別是小英之友會，建立革命情感。林也感謝蔡英文以「非典型政治人物」特質為民進黨擴大社會基礎，集結各行各業事業有成的社會賢達共同努力。

林佳龍說，新北的許多政績都是中央的政策和成果，特別是他當交通部長的時候，他相信「新北值得更好」，對這場選戰充滿信心，未來會和民進黨台北市長參選人陳時中擔任雙北火車頭，用中央執政的力量幫助新北和首都圈發展，兩人已經討論多次，這周開始就會陸續提出政見。

林佳龍致詞最後宣布，競選團隊已徵得陳建仁、副總統賴清德同意，兩人將一起擔任競總榮譽主委，因為陳建仁是新北跟台北聯合競選最好的整合者，而賴清德是新北人，這部分有跟蔡英文請示，讓蔡英文直言：「這個（團隊）是全國最強的。」

林佳龍表示，這次要展現必勝的決心，讓最好的人才跟團隊，都能夠一起來團結，打贏年底的選舉。