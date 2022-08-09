賭王千金何超蓮除了有高學歷，還有出眾的外貌，曾被譽為「全球最漂亮千金」，過去因和男星吳克群交往受到關注，目前則與大陸男星竇驍穩定交往中；現年31歲的她近來與竇驍攜伴出遊，被眼尖網友抓包腹部略微隆起，被揣測交往3年已懷有身孕，另外她也曾將手放到腹部，更是讓粉絲們替小倆口高興。

長相亮麗的何超蓮，常在鏡頭前和竇驍閃秀恩愛。近來她和竇驍到四川峨眉山金頂的寺廟敲鐘祈福，緊密貼著彼此度過約會時光，可見她身穿一件灰色上衣和灰色緊身褲，打扮輕鬆簡單，而儘管臉部素顏也是一名大美人，露出招牌的露齒甜笑，狀態看似相當不錯，不過有健身習慣的她，腹部卻突出好大一塊。

何超蓮、竇驍感情恩愛，出遊被懷疑懷孕。(圖/微博)

何超蓮和竇驍敲完鐘去吃東西，近拍來看她身材有略微發福。(圖/微博)

不少網友們也紛紛猜測：「何超蓮微微隆起的肚子把黑色褲子撑得特别圓，好像一個微微凸起的小皮球」、「畢竟已經談了那麼久，男大當婚、女大當嫁，也該進入流程了」、「看這樣子，起碼有5、6個月了，何超蓮應該是懷孕無疑了」、「隆起的肚子把黑色褲子撐得特別圓潤，簡直孕味十足」、「替他們高興啊」。

何超蓮近來有新綜藝，預覽圖中她將手放到腹部。(圖/微博)

近期錄製的綜藝路透中，何超蓮穿著藍色連衣裙，腹部沒有突出物，因此懷孕一說可能是瞎傳。(圖/微博)

近來何超蓮將登上某綜藝節目，曾釋出來賓的預覽圖。可見她穿著一件白色洋裝，還曾將手部放在小腹的前方，狀似坐實了懷孕的消息，不過日前她被街頭捕獲穿著藍色連衣裙，盡顯筆直美腿和火辣身材，還能踩著厚底白運動鞋，許多網友就說何超蓮應只是吃多，先前腹部才會隆起來，千萬不要胡亂揣測人家懷孕了。