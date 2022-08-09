鄧紫棋釋出自編自演的新歌MV，大秀演技。（華納唱片提供）

鄧紫棋新歌MV邀來造型師男友Mark入鏡助陣，大方放閃。（摘自IG）

鄧紫棋推出新專輯《啟示錄》9日舉辦線上發片記者會。她去年底被爆出與交往5年的造型師男友Mark分手，她當時僅回應，「各位別吃瓜了，沒營養」，她近日曝光新歌MV宣傳照，甜蜜曬出男友入鏡MV的帥照，瞬間打破情變傳言，她昨表示，新歌MV的男主角、男配角因故無法演出，臨時邀來Mark救援演男配角。

她在MV中與Mark飾演情侶登場，她笑說，「我最近半年的傷，只有拍攝過程（臨時換角）的傷，勉強說情傷」，並誇讚Mark的氣質很適合新歌MV，但他之前數度拒絕她的演出邀約，她坦言：「他不是專業演員怕搞砸這一切，但我實在找不到人就跟他明說，『你不演，我就真的沒有人了，我要死了！』。」Mark最後才勉強答應。

她笑虧，Mark第1天拍攝肢體有點僵硬，隨後慢慢的進入角色，表現很不錯，更爆料Mark很不習慣上鏡頭，心情緊張，「他叫我不要再搞他，因為他第1天拍攝得吃鎮定的藥才能保持冷靜，但我不知道如果大家給他信心，他會不會自我膨脹。」

談到MV拍攝過程，她無奈說當時快崩潰，因為疫情影響，原本拍攝MV的男主角、男配角都臨時無法繼續演出，她傷心得躺在床上爆哭半小時，「為什麼要這樣發生，如果這個人不能拍完，為何要他開始拍，這不是浪費我們所有心血，很可惜，好的片段不能用」，幸好最後順利完成作品。

她將在16日歡慶31歲生日，提早開心許願，「想開演唱會，如果實體無法，就先辦線上演唱會，希望天下太平，疫情早點結束，自由去想去的地方，見想見的人」，更盼新專輯能唱進到每個人心裡，害羞說，「Mark就包括在所有人裡面」。