歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」8日發布聯合聲明，由俱樂部共同主席領銜、包含歐洲議會在內總計28國共79位國會議員連署，強調該俱樂部成員作為歐洲各國民選議員，響應七大工業國組織（G7）及歐盟的立場，針對中國近數日來以實彈軍演及經濟脅迫等方式不斷升高台海緊張局勢，表達嚴重關切。

連署議員指出，訪問包括台灣在內的各個國家，藉以增進相互瞭解，並支持自由、民主、人權和法治的普世價值，本來就是國會議員的職責與權利，任何國家不應該以這些訪問為藉口，採取劍拔弩張的挑釁行為，進一步侵犯台灣的領海及領空。

連署議員重申，兩岸分歧應透過和平方式解決，並要求中國不應單方面改變現狀，進而違背台灣人民的意願。連署議員同時強調，未來將持續透過定期訪問、對話或合作，堅定支持台灣。

對於歐洲跨國議會平台在短時間為台灣仗義執言、進行連署，以實際行動力挺我國，外交部表達高度歡迎與由衷感謝。

外交部發言人歐江安表示，針對近日中國在台灣周邊海域進行非理性的軍事挑釁行動，外交部已多次發表聲明表達嚴正譴責，並呼籲國際社會持續聲援民主台灣，共同遏止中國威權擴張野心。面對中國不負責任的蠻橫行徑，民主陣營面臨嚴重挑戰，全球理念相近夥伴應共同攜手團結應對，以免因沉默姑息而向中國傳達錯誤訊號，鼓勵北京當局採取軍事冒進行動，危害台海安全及世界和平。

她說，台灣與歐盟等民主夥伴共享自由、人權的普世價值，我方歡迎更多歐洲等各國人士來台進行交流訪問，對台灣表達支持；任何國家無權、更不應干涉其他主權國家與台灣進行交流與互訪。

外交部也再次呼籲理念相近的國際夥伴與台灣攜手合作，並肩捍衛得來不易的自由民主，台灣樂願善盡一己之責連結世界，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進台海及印太地區的和平穩定，貢獻全球繁榮福祉。