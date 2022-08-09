歡慶臺灣企銀數位金融吉祥物Hokii滿周歲，臺灣企銀推出超實用的動態貼圖，LINE好友數更爆炸性成長突破200萬。為了回饋粉絲熱情支持，臺灣企銀舉辦「Hokii生日大劇場」，與粉絲歡慶整個暑假，還有機會將Dyson吹風機及LINE Points等品牌大獎帶回家，邀請大家手刀衝刺參加線上活動。

即日起加入臺灣企銀LINE官方帳號即可下載免費動態貼圖「生日大劇場：Hokii不正經演出！」，一窺可愛的官方數位金融吉祥物Hokii動起來的模樣。

臺灣企銀表示，近一年Hokii透過LINE貼圖登場，LINE好友數截至111年8月3日，一舉突破200萬，Hokii一躍成為名副其實的百萬網紅。歡迎粉絲在時限內下載動態貼圖，歡樂你的LINE聊天室。

臺灣企銀LINE官方帳號同步舉辦生日慶活動，即日起至8月底綁定LINE官方帳號，就有機會獲得Dyson美型吹風機、LINE POINTS等超值大禮，粉絲趕緊作伙來綁定。綁定後未來可享LINE即時通知服務，即時掌握帳戶異動、信用卡消費、外幣匯率到價等資訊，提供客戶更完整、全方位的金融服務，打造數位金融生態圈。

臺灣企銀「Hokii數位存款帳戶」主打enjoy your e-life，實現一機在手，生活要有的數位金融新體驗，運用敏捷式開發思維及大數據應用，積極搶攻YZ世代市占率，新增戶數較去年初成長103％，存款金額成長114％。

臺灣企銀近期更持續放送優惠，即日起至9月30日止，推薦好友成功開立臺灣企銀數位存款帳戶，除了享1.5％高利活存、跨轉跨提優惠、行動支付及停車費回饋等，完成指定條件後，推薦人存款利率還有機會從1.5％躍進至2.2％，讓粉絲們福氣Hokii一整年。