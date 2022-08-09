許多人尋找對象時可能會有外貌、經濟上設定一些條件。一名女網友表示，自己有「無法接受男友沒車」的心魔，如果對方經濟條件相對較差，只要有車就沒關係，反之就算賺得再多，如果沒車自己就會拒絕交往。最近她和一個男生曖昧，沒想到得知對方沒車的瞬間，從原本很有興趣直接冷感，讓她直呼「對車的執著真的超乎自己想像」。許多網友則分享一個方法解決問題。

原PO在Dcard發文表示，自己大學畢業後的每任男友都有車，曖昧時若知道對方沒車，隱約就會不想更進一步發展。最近她和一個男生曖昧，得知對方沒車後，原本心動的感覺瞬間冷卻，連電話也不太想接，讓她發覺自己對車原來有那麼大的執著。

原PO強調，她不太在乎交往對象的經濟條件，接受AA制、也曾請某任男友吃高檔火鍋，「但會開車的男生真的太太吸引我了」，不管車是自己的還是家裡的，不需要是名車、只要能開就行，「Toyota就很很舒服了」；如果在有錢沒車、有車沒錢中選一個，她秒選有車沒錢。

原PO感嘆，其實自己是一個超級三寶、超級路癡，連騎機車也出過不少車禍，每任男友都跪求、拜託她不要學開車不要騎車，其中某次車禍也讓她埋下陰影；另外從小到大她的親朋好友都有車、會開，某任男友也曾在第一次約會時開車找她，讓原PO就此迷上坐在副駕的感覺。

對此，許多網友紛紛回應「妳可以挑選自己另一半的條件，這沒啥好說的」、「計程車司機很適合」、「可憐，自己沒有還要求別人」、「你一定不是台北人吧」，不過有人指出，其實原PO可以自己買車給另一半，「你賺多一點，遇到喜歡的就買一台給他開」、「我姐就是這樣，姐夫開的也很開心，我們看到姐姐不用開車上路也很安心」。