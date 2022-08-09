彰銀前七月稅後盈餘65.51億元 EPS為0.62元 21:142022/08/09 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化銀行公布，2022年7月份合併稅前盈餘13.30億元，累計前七月的合併稅前盈餘74.99億元，累計前七月的合併稅前每股盈餘(EPS)為0.71元，累計前七月的合併稅後盈餘65.51億元，累計前七月的合併稅後每股盈餘(EPS)為0.62元。 唐榮上半年獲利3.26億 EPS為0.93元 開發金控7月自結稅獲利31.75億 前七月EPS 1元 普萊德上半年EPS3.01元 創歷年同期新高 #彰銀 #累計前 #七月 #EPS #稅後盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 系統電上半年EPS 1.03元 16:332022/08/09 財經 推美元優惠定存3.1％ 陽信銀前7月稅前盈餘1.14元 04:102022/08/09 金融．稅務 華南金控前七月稅後盈餘達103.87億 20:542022/08/09 財經 八方雲集上半年EPS 4.84元 配現金股利2.5元 19:222022/08/09 財經 匯率貶值助陣 亞崴第二季及上半年獲利報喜 12:332022/08/09 財經 上櫃添新兵 宏碁資訊今以每股110元掛牌 10:292022/08/09 財經 長榮7月營收 飆628億新高 04:102022/08/09 財經要聞 第一金7月稅後盈餘23.82億元 月增率17％ 20:542022/08/09 財經 短線整理 中鋼中鴻靜待旺季 04:102022/08/09 證券．權證 雙需求引動 安力7月、前七月營收寫同期新高 13:552022/08/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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