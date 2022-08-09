彰化銀行公布，2022年7月份合併稅前盈餘13.30億元，累計前七月的合併稅前盈餘74.99億元，累計前七月的合併稅前每股盈餘(EPS)為0.71元，累計前七月的合併稅後盈餘65.51億元，累計前七月的合併稅後每股盈餘(EPS)為0.62元。

唐榮上半年獲利3.26億 EPS為0.93元
開發金控7月自結稅獲利31.75億 前七月EPS 1元
普萊德上半年EPS3.01元 創歷年同期新高
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