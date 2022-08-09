北市線上經貿拓銷團參與外貿協會主辦的馬來西亞臺灣形象展，連續三天安排22家臺北市廠商參展，且透過線下線上與103位海外買主安排144場次視訊洽談，創造2052萬美元商機。

台北市產業局指出，截至目前為止包括6月中東非洲與8月馬來西亞臺灣形象展，總計已協助49家北市優質企業與234位海外買主進行425場次連線洽談，累計創造逾3407萬美元採購商機。

在定位2022年疫後復甦元年，馬來西亞展臺灣形象展以虛實雙軌並行，臺北主題館設置「線上展館」與「海外實體展」，集結電子資通訊、醫療器材、農產食品美妝與生活用品等多樣化優質產品展出。其中，配合海外實體會場吉隆坡Sunway Velocity Mall的消費者屬性，挑選4家美妝、生活用品與清真認證食品等商品，海外現場交流熱絡。

北市產業局指出，此次展出有三大類產品諮詢度高，包含資安防護系統、美食飲以及美妝保養等最受青睞，展出三天已超過百場洽談場次，展期更搭配網紅影片、限時動態與海外實體展覽等多元化行銷模式結合視訊洽談三管齊下。