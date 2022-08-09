SANDRO HOMME黑色皮衣外套，價格店洽 。（SANDRO HOMME)

日前推出新歌的小樂（吳思賢），日前於個人社群上分享前往信義區演出的照片，只見他以顯眼的綠色長褲搭配寬版的皮外套，展現街頭時尚的模樣，不少粉絲大讚，而該件皮外套其實是出自法國時尚品牌Sandro HOMME 2022秋冬新裝，其帥氣的模樣除讓粉絲直呼「怎麼那麼好看」、「走在信義街頭都像大片」外，品牌官方帳號也在其底下留下火焰、愛心的Emoji表支持。

SANDRO HOMME 2022年秋冬男裝系列 (SANDRO HOMME提供）

SANDRO 2022年秋冬女裝系列。（SANDRO提供）

SANDRO卡其花朵高領拉鍊毛衣，價格店洽。（SANDRO提供）

Maje 2022 秋冬系列。（Maje提供）

Maje 羽毛滾邊高領上衣，8990元。（Maje 提供）

本季男裝以70年代牛津和劍橋大學等英國知名學府運動服為題，整體廓形較為寬鬆，揉和正裝、休閒界限的服裝，呈現符合現代社會各種場合的服飾，而本季最重要的印花則是取自當時音樂節、嬉皮熱愛的鬱金香、浦公英等花朵圖樣，並大量運用於襯衫、帽T之中。

女裝方面同樣也以復古風格為基調，運用不少碎花單品、粗花呢或千鳥格紋及短版外套、上衣等，另也有與男裝嬉皮精神相互呼應的雛菊圖樣、愛與和平字樣融入於服裝單品之中，表達品牌強調自由和平的精神;在材質方面則選用針織、具古著效果的羊皮外套等，在刺繡印花方面也運用不少具波西米亞、遊牧感的圖騰。同時，不少花呢單品也融入金銀紗線，抑或是鑲滿水鑽的單品，滿足女孩們出遊、夜晚派對等各式需求。

而同樣來自法國的Maje本季也在不少單品當中，運用金銀線條點綴，但本季最特別地莫過於羽毛飾品做妝點，在色彩方面也相較於過往的色澤，更加鮮明加入如莓果色、薄荷綠等甜美溫潤的色彩，為冷冷秋冬帶來玩味，至於近年來風行的「Monogram」圖騰自然也不可少，品牌將此一元素貫穿針織單品、襯衫等。