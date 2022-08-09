位在哈薩克共和國境內的拜科努爾宇宙中心(Baikonur Cosmodrome)在周二發射了伊朗的太空衛星，名叫海亞姆號(Khayyam)，伊朗信息通信技術部長稱，這是兩國在太空工業領域「戰略合作」的開始。

半島電視台(Aljazeera)報導，伊朗國家電視台全程直播海亞姆衛星發射過程，可見其相當重視，伊朗表示，這枚衛星屬於遙測型科學衛星，但是外界認為具備對地表物體高分辨率的衛星，其實都具有潛在的軍事用途。

《華盛頓郵報》援引匿名西方情報官員的話說，俄羅斯與伊朗的戰略合作有直接的軍事目的，或許俄羅斯計劃﹞借用這顆衛星」，作為烏克蘭的戰爭中的情報收集。伊朗航太局 (ISA)否認此說，特別強調它是工程師與科學家在操作，沒有其他國家可以利用。

據伊朗國營通訊社的介紹，海亞姆是11世紀的波斯科學家，全名奧馬•海亞姆(Omar Khayyam)，衛星軌道高度500公里，重量600公斤，具備1公尺的分辨率。用於增強農業、自然資源、環境、水資源、礦藏，還包括災害管理與了邊境監測。

伊朗也積極發展太空火箭，也曾經有2次成功發射的紀錄，不過為求慎重，海亞姆衛星由俄羅斯來發射。