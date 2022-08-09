民進黨桃園市長參選人林智堅「論文門」事件延燒許久，台灣大學今公布審定結果，判定林智堅抄襲情節嚴重，撤銷林的碩士學位，前副總統陳建仁今晚出席活動時出言力挺，相信未來一定能真相大白，還給林智堅清白。

陳建仁受訪時說，台大很突然發表結論，但對於相關當事人提出的論證，實際上並沒有充分納入，所以林智堅也提出捍衛權利的看法。

陳建仁表示，他相信這件事一定要以證據為事實，事實為證據，來做更好的判斷，才是合理的，「這件事情我們相信未來一定能真相大白，還給林智堅清白」。

被問到林智堅論文抄襲案會不會影響到新北選情，民進黨新北市長參選人林佳龍表示，自己在新北最主要的對手是現任市長侯友宜，團隊會團結呈現政績，爭取人民支持，打贏這場新北大翻新的選戰。

林佳龍強調，影響選舉的因素很多，操之在己，團隊會全力以赴，而林智堅也對外做了很好的說明，捍衛自身權益。