根據麥肯錫的《台灣個人金融服務》最新調查結果，台灣消費者的金融行為在疫情期間出現顯著改變，每人平均開戶銀行家數來到4.4家，較2017年的2.9家，不僅大幅成長逾五成，而且銀行客戶對於「主要往來銀行」、「次要往來銀行」的界線變模糊了，擴大運用「次銀行」的特有服務，甚至有2成的銀行客戶在一年內更換了主要銀行，就因為「客戶體驗不佳」、「服務未能滿足需求」。

「台灣消費者不再獨鍾單一銀行的情況，十分明顯」，麥肯錫資深顧問管國霖9日在麥肯錫台灣消費金融最新報告媒體發表會上表示。管國霖為前花旗（台灣）銀行董事長，捻熟台灣銀行經營環境，他此次釋於出的訊息，對銀行同業相當重要。

民眾把單一銀行當作主要往來金融機構，存放重大資金部位、跨足貸款、財管等多個部門服務，稱為「主帳戶」，能帶給銀行「吃肉」的大好機會，即能從客戶身上賺到錢；銀行業也極力讓客戶在其他銀行開立的「次帳戶」，業者只能喝到無肉的清湯。

麥肯錫董事譚宏表示，調查顯示台灣消費者對於創新金融服務使用率已達65%，約三分之二的消費者嘗試轉移到數位銀行，而且，能同時提供數位與實體通路服務的銀行業者，最受消費者青睞。這也可以解釋，為何出現20%客戶會因客戶體驗不佳、產品服務未能滿足需求， 毅然轉換銀行，也會增加使用「次帳戶」，原本的次要往來銀行業因此受益。

麥肯錫《台灣個人金融服務》調查每隔3年進行一次，此次公布的是2021年版，上次是2017年調查，受到疫情影響而延後一年至今公布。