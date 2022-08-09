茵芙在劇中為了過更好的生活不惜整型變臉。（台視提供）

茵芙劇中被小孩貼滿貼紙 。（台視提供）

8點檔《美麗人生 日出他鄉》中茵芙飾演的貴婦「淑瑛」，近來真實身分被揭發，原來就是當年在王樂妍婆家幫傭的「阿櫻」，在不小心害死王樂妍兒子之後，遠走他鄉同時整形換臉。一心只想當有錢人的她，以新身分淑瑛順利嫁入豪門，成為林柏妤的繼母。

但即便是換了新身分，也不忘耍心機的老本行，觀眾氣得邊看邊罵。最新劇情回憶起「淑瑛」嫁入豪門時與繼女的相處情形，為了要拉近與小女孩之間的距離，甚至讓對方在身上黏滿貼紙，就連美麗的臉龐也不能倖免，茵芙笑著說：「淑瑛嫁入豪門也不容易呀、很辛苦呢！」。

為了拍這場戲，好幾名工作人員一起將貼紙貼滿整個房間，茵芙也自己動手將貼紙黏在臉上，她看到房間的櫃子、桌子到處都是滿滿卡通貼紙，心想：「貼紙貼成這樣，如果是我媽的話，應該會大發飆。」茵芙稱這場戲很有既視感，並透露自己還有一個姊姊，兩人從小就調皮搗蛋，姊妹也會互相cover，讓媽媽頭很痛，她笑說：「媽媽認為家裡兩個女兒，其實比兒子還要難管。」

她也自爆小時候很喜歡用蠟筆和彩色筆在牆壁作畫，而媽媽一天到晚在後面收拾，茵芙打趣表示：「後來我媽就很會刷油漆！」看到牆面和家具都是滿滿的貼紙，她也笑說：「工作人員恢復場地應該會很辛苦，但我完全可以理解破壞的喜悅。」她在劇中造型優雅貴氣，難得有如此童趣的扮相，自己也開心的拍照留念，走路時身上的貼紙邊走邊掉，茵芙還不忘打趣笑著說：「我就是童話故事糖果屋的『貼紙版』。」

《美麗人生 日出他鄉》每周一至周五晚間8點於台視首播。