為了不讓大企業包走綠電，經濟部工業局公告彰濱工業區崙尾東最後兩塊地為綠能專區，要專供民間設置太陽光電。預計2025年後可年發出1.3億度電，該局將要求進駐業者，需保留3成綠電給中小企業購買。

彰濱崙尾東共有7區，這幾年成為太陽光電劃設專區。工業局這次再把僅最後兩塊地，共100.92公頃也拿來做光電專區。初估約可設置100MW容量，年發電量可達1.3億度。

工業局指出，9月初結束收件後，會儘快進行廠商資料審查、評選，正式決標後，業者須於2年半內完成併網，也就是2025年崙尾東這兩區會開始發電。

崙尾東為濱海地區浮覆地，早期彰濱工業區曾打算填海造陸，讓更多產業進駐，但後來配合政府能源轉型政策，決定不花錢造陸，變成光電專區。工業局說，新公告兩區屬丁種建築用地，由申請人視其需要，自行圍堤填土造地，實際開發對海岸地形變遷並無造成影響，不會對工業區範圍產生外部性衝擊。

考量中小企業因產業型態取得綠電較為困難，工業局強調，本次招租施作太陽光電案場，會在合約中要求，保留3成所發綠電，放到國家再生能源憑證中心平台，專予中小企業競標購買。依照總容量計算，一年可釋出約0.39億度。

由於崙尾東區土地已滿，工業局表示，仍會持續尋找其他適當土地提供設置太陽光電，協助中小企業綠電交易。