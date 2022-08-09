總獎金新台幣80萬的2022洋房山溪地真善美傳承賽，今天（9日）在新竹關西的山溪地高爾夫俱樂部舉行首回合賽事，在溽熱的天候中，102位參賽選手僅4位繳出低於標準桿的成績，王莉甯發揮距離優勢，繳出6博蒂、2柏忌的68桿暫居首位。

這是山溪地高爾夫俱樂部連續第六年贊助舉辦這場傳承賽事，今年更找來關係企業洋房氣密窗一起冠名，並將總獎金從60萬提升到80萬元，這場傳承賽的起源，來自於給予偏鄉兒童一個翻轉人生的機會，山溪地副董事長高碧足有感於偏鄉小學因為少子化有可能廢校，在前任TLPGA理事長的建議下，和在地的玉山國小合作，在學校裡推廣高爾夫運動，也讓玉山國小成為特色小學之一，不僅免於廢校，也獲得各界認同，從市區吸引學生來就讀。

這場傳承賽也讓讓青少年選手透過比賽，從大姊姊們身上學到更多實戰技巧與球場禮儀，高碧足說：「舉辦賽事這六年來，最大的收穫就是看到這些小朋友，從不懂高爾夫球到越打越好，而且個個彬彬有禮，那是讓我最開心的。」

山溪地球場不愧其「Suncity」英文名稱，今日比賽天氣艷陽高掛、暑氣逼人，從第1洞開球且第1組出發的王莉甯，一開賽狀態就如同烈日般火燙，第2、3洞連續兩鳥，接著在標準桿5桿的第6與第9洞又發揮自己的距離優勢抓下博蒂，前9洞4隻博蒂加零柏忌32桿精彩表現，早早建立領先優勢。

「今天的整體表現還不錯。」王莉甯賽後這麼說，「最近有找教練微調動作，開球比較穩定。雖然山溪地的球道較窄，但今天多半能開上球道。只要我的開球能上球道，第2桿距離較短，就會比較好打，能打得更靠近洞口，製造博蒂機會。」