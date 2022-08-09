蔡英文總統到場參與基隆中元祭開燈放彩儀式。（陳彩玲攝）

鷄籠中元祭傳承168年，主普壇9日晚上舉行開燈放彩儀式，蔡英文總統到場參與盛會。她致詞時表示，台灣人不只熱情參與宗教文化活動，也很熱情交朋友，最近有很多國際友人來台灣，用行動支持台灣的民主自由。

蔡英文表示，雞籠中元祭是台灣歷史最悠久的民俗祭典之一，其精神象徵了族群融合，凝聚大家對這塊土地的認同，不僅是基隆人生活中不可或缺的一部分，也是台灣很重要的文化資產，看到鄉親們的笑容，讓她更加相信，台灣人不只熱情參與宗教文化活動，也很熱情交朋友，最近有很多國際友人來到台灣，用行動支持台灣的民主自由。

蔡英文說，這都是因為大家團結守護民主自由，國際才給台灣很多支持，就像過去這段期間，大家團結克服疫情，展現台灣人的堅定和韌性，真的很感謝大家一起打拚。

她提及，這幾年林右昌與市府團隊很用心，也很有執行力，帶基隆走向國際，像是前陣子啟用的國門廣場，一走出車站，就感受到這座城市的光榮感，還有今年的城市博覽會，讓大家看到基隆煥然一新，期待未來的新市長，可以延續林右昌的政績，帶領基隆大步發展，持續在國際舞台上發光發亮。

基隆市長林右昌指出，在中央、地方及所有防疫人員與市民支持下，基隆是疫情恢復最早、下降最快的城市，今年終於恢復「原汁原味」的中元祭，託所有市民與宗親會的福氣。他提及，族群融合是中元祭很重要的精神，希望透過儀式、科儀活動，讓更多民眾了解這個精神的傳承。

文化局長陳靜萍補充，主普壇為每年中元祭普度場所，由每年度輪值主普佈置外觀與燈光，在舉行淨壇儀式、點亮主普壇燈光及施放煙火後，象徵中元祭典將進入放水燈及普渡的重頭戲。