六福(2705)公布財報，第2季合併營收為1.97億元，較去年同期增加3.28%，稅後虧損為2.5億元，比去年同期增加26.05%，每股稅後虧損1.31元。累計上半年合併營收為5.16億元，年減1.12%，稅後虧損3.92億元，較去年同期增加8.79%，每股稅後虧損2.05元。

疫情影響漸歇，在暑期旺季加持下，六福自結7月營收達1.9億元，較去年同期增逾5倍，也較前一月成長1.68倍，1至7月累計營收達7.05億元，年增28.41%。

展望後市，防疫措施日漸放寬，國內民眾消費信心回籠，再加上入境管制逐一鬆綁，目前已經開放商務簽證，觀光簽證也可望放寬，迎接觀光復甦商機，六福旅遊集團做好萬全準備，各項集團大型開發案也正在逐步啟動中，看好下半年及明年後景氣及發展。

睽違2年的六福水樂園於7月重新開幕，並喜迎十周年，周周都有各種主題活動，加上六福村主題遊樂園推出部落狂歡慶典，每天舉辦轟炸水派對，假日還有百萬級煙火秀，吸引許多民眾前來消暑，關西六福莊強推「Cool瘋玩樂園」、「與動物FUN暑假」等住房專案，六福萬怡則推寵物主題房、純淨旅行房，還有搭配美食的舒鴨好眠住房專案、一泊二食美味假期住房專案等，再加上「悠遊國旅補助方案」7月中旬正式上路，平日遊樂園出遊或入住飯店就能享補助優惠，夏季國旅商機大增。

另外，外出用餐人潮回籠，七夕情人節、父親節、中秋節等節日加持，餐飲商機可期，並且六福線上美食展於7月27日開跑，以「永續食癒」為主軸，首度推出六福萬怡3館餐廳都適用的美食通用券，電子票券即買即用，最受民眾喜愛，國旅及餐飲都將雙雙挹注營運，帶動8月表現更加亮眼。